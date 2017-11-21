Власти смогут скрывать данные о госзакупках

21 Ноября 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 21 ноября/ БИ-ПОРТ – В Госдуму внесён законопроект, позволяющий ограничивать публикацию данных о закупках, а также о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, сведения об определении поставщиков и заказчиков для закупок также могут быть скрыты.

Правительство сможет определять, в каких случаях сведения о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не подлежат размещению в интернете. Кроме того, власти смогут решить, какую информацию можно размещать на официальном сайте госзакупок.

В каких именно случаях правительство может так делать — не уточняется. Сейчас, в соответствии с действующим законодательством, публикации подлежит информация обо всех закупках.