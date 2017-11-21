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Главная » НОВОСТИ » Мурманск на седьмом месте в рейтинге городов по качеству работы общественного транспорта
 
 
 
 
21 Ноября 2017 года, 18:20

Мурманск на седьмом месте в рейтинге городов по качеству работы общественного транспорта


РОССИЯ/ 21 октября/ БИ-ПОРТ – Специалисты Domofond.ru выяснили, как жители оценивают работу общественного транспорта в своих городах. На основе исследования аналитики составили рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов России по качеству работы общественного транспорта.

Мурманск в рейтинге занял седьмое место, спустившись на две строчки вниз. Лидером стала Тюмень (7 баллов). Местные жители отмечают, что «общественный транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угодно». Вторую строчку занял Грозный, жители упоминают возможность быстро «доехать до работы, базара» и «почти со двора выехать куда угодно». Замыкает тройку лидеров Ангарск, где «удобно расположены транспортные остановки».

Последнюю строку рейтинга заняла Балашиха (4,4 балла). Местные отметили «несоответствие уровня развития дорожной сети плотности застройки», а также то, что «электричка ходит раз в час», а «до ближайшей поликлиники надо ехать 1,5 часа с двумя пересадками».

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