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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске прошли рейды по пешеходной и водительской дисциплине
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 10:37

В Мурманске прошли рейды по пешеходной и водительской дисциплине


МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманску во всех округах города провели масштабные рейды по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних и профилактическое мероприятие «Пешеход».

За время проведения рейдов выявлено 13 водителей, перевозивших детей без специальных детских удерживающих устройств, остановлено 56 пешеходов, пересекающих проезжую часть в неустановленных местах и на запрещающие сигналы светофора (в том числе пять несовершеннолетних), выявлены 13 водителей, не предоставивших пешеходам преимущества в движении.

Вблизи одного из образовательных учреждений Октябрьского округа был остановлен автомобиль, на заднем сидении которого перевозился несовершеннолетний. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности, однако оказалось, что его отец управляет транспортом, будучи лишенным права управления. В отношении мужчины был составлен административный протокол, а сам водитель доставлен в судебный участок.

Согласно кодексу КоАП РФ, штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних составляет 3000 рублей, что приблизительно равно цене детского автокресла. Однако результаты рейда продемонстрировали безответственность родителей, пренебрегающих элементарными мерами детской пассажирской безопасности. На территории Мурманска в текущем году в ДТП пострадали уже 10 детей-пассажиров.

Такое же легкомыслие демонстрировали и пешеходы, выходящие на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, погрузившись в гаджеты, перебегающие в неустановленных местах, спешащие пересечь дорогу на желтые и красные сигналы светофоров, не позаботившиеся в темное время суток о наличии светоотражателей.

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