На городском кладбище выявлены нарушения

22 Ноября 2017 года, 10:50

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Октябрьского округа провела проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле.

Проверка показала, что за границами Мурманска, в Кольском районе, находится действующее кладбище, используемое для подзахоронения умерших, и принадлежащее на праве собственности администрации Мурманска. В нарушение требований закона проект устройства кладбища не разработан, территория санитарно-защитной зоны кладбища не спланирована, не благоустроена, не озеленена.

За нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов администрация Мурманска привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Главе администрации внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Проверка Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Дирекция городского кладбища» показала, что на территории кладбищ, расположенных на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, в Дровяном и Минькино, отсутствуют урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников не огорожены и не имеют твердого покрытия.

Прокуратурой округа в отношении директора учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ. Постановлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области директор привлечен к ответственности, ему назначен штраф в размере 10 000 рублей.