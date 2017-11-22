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Главная » НОВОСТИ » Росгвардия сократит специальные моторизованные воинские части
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 11:14

Росгвардия сократит специальные моторизованные воинские части


РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) проводит реформу. До конца года будут сокращены несколько десятков специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ).

Росгвардия, куда входят подразделения СМВЧ, была создана в апреле 2016 года на базе Внутренних войск МВД. СМВЧ отвечают за «охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в крупных городах». Подразделения комплектуются как солдатами-срочниками, так и контрактниками. Бойцы СМВЧ стоят в оцеплении во время митингов, стадионных концертов, футбольных и хоккейных матчей.

Моторизованные специальные части Росгвардии насчитывают 24 полка и 37 отдельных батальонов. В них проходят службу более 50 тысяч рядовых, сержантов и офицеров. Подразделения СМВЧ расквартированы в 55 субъектах России. Только в прошлом году военнослужащие моторизованных частей выполнили более 10 тысяч заданий в рамках патрульно-постовой службы, задержав свыше 786 тысяч правонарушителей.

«Часть подразделений СМВЧ реформируется, часть из них остается, — рассказал «Известиям» начальник Главного управления кадров Росгвардии генерал-майор Виктор Мацюк. — По этому поводу есть соответствующее решение. Военнослужащие из этих подразделений переходят в оперативные части, в ВГО или в территориальные органы там, где есть должности военнослужащих».

По данным газеты, после реформы войска СМВЧ могут остаться в Крыму, а также в большинстве городов, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи. Не исключено, что судьба остающихся частей решится после завершения чемпионата.

В частях и региональных управлениях Росгвардии сообщили, что вместо подразделений СМВЧ сформируют дополнительные силы ОМОНа. При этом задачи бывших отрядов милиции особого назначения могут быть скорректированы.

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