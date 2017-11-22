Россия может нарастить добычу углеводородов

22 Ноября 2017 года, 12:24

РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – По последним прогнозам ОПЕК, в следующем году Россия вернется к увеличению добычи нефти. Как указано в последнем отчете организации стран-экспортеров, рост начнется с апреля. До этого момента показатель будет сохраняться на достигнутом в октябре уровне в 10,98 млн баррелей в сутки.

Текущее соглашение с ОПЕК действует до апреля 2018 года. Согласно ему, Россия в среднем за год не должна добывать больше 10,9 млн баррелей в сутки. Условия пролонгации могут поставить новую планку по добыче — 11,1 млн баррелей в сутки. Это может произойти за счет перераспределения квот, отметили в прогнозе.

«В настоящее время добыча нефти остается стабильной, в то время как многие страны соглашения удерживают добычу и выполняют условия. Тем не менее, за счет перераспределения квот в рамках нового соглашения об ограничении добычи ожидается рост нефтяной добычи отдельных стран. В целом для не входящих в ОПЕК стран он составит порядка 58,5 млн баррелей в сутки», — говорится в отчете.

Сейчас квота для не входящих в ОПЕК стран, к которым относится Россия, составляет 57,3 млн баррелей.

Для роста нефтедобычи есть объективные причины. Например, большой спрос на углеводороды у Китая и Индии. По оценке ОПЕК, общий спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,51 млн баррелей в сутки, до 98,4 млн баррелей.

Кроме того, увеличение добычи станет возможным благодаря росту спроса со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов. Их переработка, по прогнозу ОПЕК, к марту 2018 года вырастет на 1,4 млн баррелей в день.

Прогнозы ОПЕК совпадают с ожиданиями Министерства энергетики. Как ранее рассказывал глава ведомства Александр Новак, в 2018 году Россия может увеличить нефтедобычу на 3,5-4 млн т. По экспертным расчетам, такое увеличение добычи эквивалентно как раз 11,1 млн баррелей в сутки.

По информации «Известий», на прошлой неделе Новак встречался с представителями нефтяных компаний для обсуждения пролонгации соглашения. По версии двух осведомленных источников, правительство склоняется к продлению соглашения с ОПЕК, но параметры сделки пока неизвестны.

Напомним, согласно прогнозу ЦМАКП нефть в 2018 и 2019 годах подорожает $52,5 и $55 за баррель соответственно, что положительно повлияет на зарплаты россиян.

Фото: Газпром