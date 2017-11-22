Россия может нарастить добычу углеводородов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви» Филармония приглашает на концерт Альберта Жалилова «Нет спасенья от любви»
В «Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения В «Медикал Он Груп – Мурманск» открыты новые отделения
Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка Предпринимателей приглашают в Реестр объектов потребительского рынка
ВБРР дарит праздничное настроение ВБРР дарит праздничное настроение
Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика» Спектакль-мелодрама «Лондонский треугольник», 29 ноября к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

На Кольской АЭС обсудили роль атомной промышленности в развитии Арктики
 
 
 
 

Курсы валют 22.11.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,8029
0,3115
1 USD
Доллар США
59,4604
0,1858
1 EUR
Евро
69,8184
0,1530
10 NOK
Норвежских крон
71,4230
-0,4076
10 SEK
Шведских крон
69,7597
-0,5367
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-12°
1.7 м/с
давление 768.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

 
 
 
 

Выбор редакции

За неделю уровень инфляции в России не изменился
22 Ноября 2017, 16:26
За неделю уровень инфляции в России не изменился
Цены производителей снижаются, но продукты всё равно дорожают
22 Ноября 2017, 15:50
Цены производителей снижаются, но продукты всё равно дорожают
В промышленном производстве Мурманской области сохраняется рост
22 Ноября 2017, 15:04
В промышленном производстве Мурманской области сохраняется рост
Чиновники придумали, как заставить самозанятых граждан платить налоги
22 Ноября 2017, 14:49
Чиновники придумали, как заставить самозанятых граждан платить налоги
 
 
 
 

Самое читаемое

Пожар на рыболовном судне в Мурманске локализован
21 Ноября 2017, 17:15
Власти смогут скрывать данные о госзакупках
21 Ноября 2017, 18:00
Североморское шоссе в Мурманске затопило
22 Ноября 2017, 13:00
Пожар на рыболовном судне «Одиссей-1» в Мурманске ликвидирован
21 Ноября 2017, 19:50
В рыбном порту снимут фильм по повести мурманского писателя Бориса Блинова
21 Ноября 2017, 17:25
Пять деятелей культуры и искусства награждены премией Губернатора
21 Ноября 2017, 17:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Россия может нарастить добычу углеводородов
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 12:24

Россия может нарастить добычу углеводородов


РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – По последним прогнозам ОПЕК, в следующем году Россия вернется к увеличению добычи нефти. Как указано в последнем отчете организации стран-экспортеров, рост начнется с апреля. До этого момента показатель будет сохраняться на достигнутом в октябре уровне в 10,98 млн баррелей в сутки.

Текущее соглашение с ОПЕК действует до апреля 2018 года. Согласно ему, Россия в среднем за год не должна добывать больше 10,9 млн баррелей в сутки. Условия пролонгации могут поставить новую планку по добыче — 11,1 млн баррелей в сутки. Это может произойти за счет перераспределения квот, отметили в прогнозе.

«В настоящее время добыча нефти остается стабильной, в то время как многие страны соглашения удерживают добычу и выполняют условия. Тем не менее, за счет перераспределения квот в рамках нового соглашения об ограничении добычи ожидается рост нефтяной добычи отдельных стран. В целом для не входящих в ОПЕК стран он составит порядка 58,5 млн баррелей в сутки», — говорится в отчете.

Сейчас квота для не входящих в ОПЕК стран, к которым относится Россия, составляет 57,3 млн баррелей.

Для роста нефтедобычи есть объективные причины. Например, большой спрос на углеводороды у Китая и Индии. По оценке ОПЕК, общий спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,51 млн баррелей в сутки, до 98,4 млн баррелей.

Кроме того, увеличение добычи станет возможным благодаря росту спроса со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов. Их переработка, по прогнозу ОПЕК, к марту 2018 года вырастет на 1,4 млн баррелей в день.

Прогнозы ОПЕК совпадают с ожиданиями Министерства энергетики. Как ранее рассказывал глава ведомства Александр Новак, в 2018 году Россия может увеличить нефтедобычу на 3,5-4 млн т. По экспертным расчетам, такое увеличение добычи эквивалентно как раз 11,1 млн баррелей в сутки.

По информации «Известий», на прошлой неделе Новак встречался с представителями нефтяных компаний для обсуждения пролонгации соглашения. По версии двух осведомленных источников, правительство склоняется к продлению соглашения с ОПЕК, но параметры сделки пока неизвестны.

Напомним, согласно прогнозу ЦМАКП нефть в 2018 и 2019 годах подорожает $52,5 и $55 за баррель соответственно, что положительно повлияет на зарплаты россиян.

Фото: Газпром

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Рост цен на нефть увеличит зарплаты, считают эксперты
2.
К 2020 году нефть может подорожать до $100 за баррель
3.
В России создадут роботизированную буровую платформу
4.
Российскую заявку на расширение границ арктического шельфа могут рассмотреть в 2018 году
5.
WWF ищет бактерии, способные «поедать» арктическую нефть
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта