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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Североморское шоссе в Мурманске затопило
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 13:00

Североморское шоссе в Мурманске затопило


МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – На Североморском шоссе произошел локальный потоп, сообщают очевидцы в социальных сетях. Некоторым легковым машинам вода доходит до капота. Вероятной причиной потопа стал прорыв трубы.

18 ноября подобное происходило в Росте: зона подтопления заняла около 300 метров от магазина «Яблочко» до железнодорожного переезда.

Фото: Александр Кольский

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