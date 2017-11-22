Повреждения высоковольтных проводов в Печенгском районе ликвидированы

22 Ноября 2017 года, 14:16

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В региональном правительстве состоялось внеплановое заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры.

Причиной внепланового заседания стали аварийные отключения линий электропередач с 17 по 19 ноября на территории Печенгского района в сетях филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС.

Установлено, что резкое понижение температуры окружающего воздуха, повышенная влажность и отсутствие ветра способствовали налипанию значительного объема снега на провода высоковольтных линий. В результате на ряде участков произошел обрыв и повреждение конструкции опоры.

Для ликвидации повреждений сетевыми организациями были задействованы четыре аварийные бригады в составе 40 человек, 14 единиц спецтехники. Завершение аварийно-восстановительных работ запланировано до 24 ноября.

На заседании отмечалось, что, несмотря на произошедшие инциденты, в результате слаженного взаимодействия между региональным оператором филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ и сетевыми организациями отключения групп потребителей населения и социально значимых объектов не происходило.

Ход аварийных работ находится на контроле правительства Мурманской области.