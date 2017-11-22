Около пяти тысяч прыжков выполнили военнослужащие Северного флота с начала года

22 Ноября 2017 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ - План по воздушно-десантной подготовке за 2017 учебный год выполнен военнослужащими Северного флота почти на 106%. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В общей сложности они выполнили около 5 тысяч прыжков с парашютом. Наибольшее количество прыжков было сделано в летнем периоде обучения», - говорится в сообщении.

В процессе воздушно-десантной подготовки каждый боец спецподразделений совершает прыжки с парашютами, как обычной купольной системы, так и со специальными управляемыми типа «Арбалет». Обеспечение воздушно-десантной подготовки осуществляют экипажи самолётов Ан-26 и вертолётов Ми-8 авиабазы объединения ВВС и ПВО флота.