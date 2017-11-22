Чиновники придумали, как заставить самозанятых граждан платить налоги

22 Ноября 2017 года, 14:49

РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Чиновники обсуждают возможность введения для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей максимально низкий налог и простейшую систему его уплаты. Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника и два консультанта.

Новые кассы и онлайн-мониторинг позволяют подумать и о новых, упрощенных системах налогообложения, заявил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов. Вариант такой системы уже разработан: создать специальное приложение – онлайн-офис, который будет работать как касса, через него человек будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой. Рассчитать налог может сам налоговый орган, практически никакой отчетности подавать не нужно. Заплатить его можно автоматически, привязав банковскую карту или счет, с которого спишутся деньги, к приложению. Воспользоваться им смогут как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели (ИП) без наемных работников.

Привлечь людей к системе можно с помощью бонусов: например, участием в системе частных компаний, которые предложат для них маркетинговые услуги, налоговые вычеты для тех, кто пользуется услугами таких предпринимателей, перечисляет чиновник.

О таком варианте думает и ФНС, хотя есть и другие идеи, говорит другой федеральный чиновник, пока они не поддержаны в правительстве, а также в социальном блоке. Сами же варианты могут быть разными, продолжает он: оборотный налог, который шел бы и на покрытие страховых взносов, помесячная или поквартальная выплата страховых взносов. Кроме того, говорит чиновник, это может быть настройка уже имеющихся режимов с более простой регистрацией.

В I квартале 2017 года в неформальном секторе экономики трудилось, по данным Росстата, 18,7% всех занятых россиян – более 13 млн человек. В 2016 году их доля достигала максимума – 21,2%. Растет доля тех, кто берет неформальные подработки и налогов с них не платит: с 30,4% в 2016 году до 35,5% в 2017, оценивали эксперты РАНХиГС.