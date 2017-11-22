В промышленном производстве Мурманской области сохраняется рост

22 Ноября 2017 года, 15:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – За девять месяцев 2017 года промышленное производство в Мурманской области выросло на 14,6%. Об этом говорится в докладе регионального министерства экономического развития.

В январе-сентябре 2017 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 84 млрд рублей. Это на 10,9% меньше уровня прошлого года. На снижение показателя повлияло снижение на 30% цен на апатитовый концентрат. Тем не менее, производственные показатели у заполярных предприятий растут – добыча полезных ископаемых увеличилась на 10,6%.

В обрабатывающих производствах также наблюдается рост – на 20,6% в январе-сентябре текущего года. За истекший период товаров было отгружено на сумму 101,6 млрд рублей. Это выше показателей 2016 года на 6,4%.