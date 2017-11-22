Пенсионный фонд и налоговая разработали механизм возврата переплаченных страховых взносов

22 Ноября 2017 года, 17:42

РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР) разработали механизм возврата индивидуальным предпринимателям ошибочно перечисленных страховых взносов. Об этом говорится в совместном письме структур, пишут «Известия».

Проблема возникла из-за некорректного информационного обмена между этими ведомствами. При передаче функций сборщика страховых взносов от ПФР к ФНС возник сбой. В результате предприниматели, которые уже уплатили взносы, стали получать уведомления об их повторном взыскании. У одних пострадавших налоговые органы заблокировали счета, у других — списали деньги.

«К нам поступили обращения от нескольких тысяч индивидуальных предпринимателей. Люди, которые вовремя заплатили взносы и сдали все декларации, вдруг стали получать повторные требования. Некоторые из них объединились в сообщества», — рассказал советник бизнес-омбудсмена Бориса Титова Антон Свириденко.

По его словам, некоторым предпринимателям повторно начислили долги по страховым взносам, некоторым — заблокировали счета, а кому-то просто списали деньги со счетов. Иногда размер этих списаний составлял 400–500 тысяч рублей, что для малого бизнеса очень много.

Сейчас проблема двойных платежей решилась. ПФР и ФНС разработали механизм возврата ошибочно взысканных страховых взносов. Если информация о такой операции подтверждена, «в срок не позднее трех рабочих дней... территориальный налоговый орган формирует на его основании решение о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов». Он же должен направить заявку на возврат в орган Федерального казначейства России, говорится в совместном письме ФНС и ПФР. Письмо подписано заместителем главы ПФР Наталией Петровой и заместителем руководителя ФНС Дмитрием Григоренко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко