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Главная » НОВОСТИ » В плавцехе Кольской ГМК повышают утилизацию сернистых газов
 
 
 
 
22 Ноября 2017 года, 19:00

В плавцехе Кольской ГМК повышают утилизацию сернистых газов


НИКЕЛЬ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В плавильном цехе Кольской ГМК нашли способ увеличить утилизацию сернистого ангидрида из конверторных газов. Специалисты компании на конверторе №5 изменили конструкцию «носка» напыльника – части оборудования, которое закрывает горловину плавильного агрегата. Это позволило улучшить примыкание напыльника непосредственно к конвертору и тем самым сократить зазоры, через которые происходят неорганизованные выбросы газа.

«Реализованное техническое решение дало значительный экологический эффект, – отметил начальника плавцеха КГМК Вартан Мазманян. – У нас появилась возможность максимально полно собирать отходящие конверторные газы и утилизировать их, а это в свою очередь, привело к существенному улучшению условий труда работников плавильного участка».

В планах руководства цеха модернизировать и установить новые носки напыльников на всех действующих конверторах плавильного производства.

Усилия компании по повышению степени извлечения газов в серную кислоту на площадке Никель носят комплексный характер. В 2017 году проведён целый ряд технологических мероприятий, в результате которых сократились выбросы в окружающую среду. В частности, произведен капитальный ремонт сернокислотного участка, пылевых камер конверторов, выполнен комплексный ремонт газоходов.

Систематическое обновление технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планировать по итогам года увеличение выпуска серной кислоты примерно на 11 тысяч тонн, а также повышение степени утилизации конверторных газов до рекордного уровня в 68%.

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