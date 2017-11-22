Цены производителей снижаются, но продукты всё равно дорожают

22 Ноября 2017 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Объём отгруженной пищевой продукции в Мурманской области за девять месяцев 2017 года увеличился на 8,1% и составил 46,6 млрд рублей. Производство пищевых продуктов в отчётном периоде увеличилось на 11,2%. Об этом свидетельствуют данные министерства экономического развития Мурманской области. Отмечается, что цены производителей пищевых товаров снизились на 6,3 %.

На конец сентября 2017 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 2,2%. Продовольственные товары за девять месяцев подорожали в среднем на 0,7%. Цены на промышленные товары увеличились на 3,2%, платные услуги населению – на 2,4%.