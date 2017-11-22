Шесть пожаров произошло в Мурманской области из-за неправильной эксплуатации газового оборудования

22 Ноября 2017 года, 16:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – За 11 месяцев 2017 года на территории Мурманской области при нарушении правил устройства и эксплуатации газового оборудования произошло шесть пожаров. Один человек погиб, один тяжело пострадал. Такую статистику озвучили сотрудники Государственного пожарного надзора.

В связи с началом отопительного сезона Главное управление МЧС России по Мурманской области настоятельно рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и газового отопления.