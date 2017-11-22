За неделю уровень инфляции в России не изменился

22 Ноября 2017 года, 16:26

РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – За прошедшую неделю цены в России остались в целом на прежнем уровне. С начала ноября инфляция составила 0,1%, с начала года – 2%.

За прошедшую неделю цены на рыбу мороженую, масло сливочное, маргарин, молоко, творог, яйца куриные и рис выросли на 0,2-0,3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 0,8%, крупу гречневую – на 0,7%, свинину, кур и масло подсолнечное – на 0,2-0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1%, в том числе на огурцы – 0,6%, капусту белокочанную, морковь и яблоки – 0,2-0,3%. В то же время картофель, лук и помидоры стали дороже на 0,5-0,6%.