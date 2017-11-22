В мурманском колледже «обезвредили» подозрительный предмет

22 Ноября 2017 года, 16:48

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске на базе колледжа им. Н.Е. Момота прошли антитеррористические учения. По легенде на втором этаже учебного заведения обнаружен подозрительный предмет прямоугольной формы, завернутый в пакет, к которому прикреплен мобильный телефон с проводами. Сообщение о находке было незамедлительно передано в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и других оперативных служб.

«Территория колледжа была оцеплена, учащиеся и персонал учебного заведения эвакуированы из административного здания. В ходе специальных мероприятий подозрительный предмет был обезврежен», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В ходе специальных мероприятий подозрительный предмет был обезврежен.

Ещё об одной находке сообщили жильцы дома на улице Калинина. Очевидцы рассказали, что два человека перелезли через забор газовой колонки, расположенной рядом с их домом, и что-то закопали в снег.

«Представители Мурманоблгаза условно произвели отключение подачи газа. В ходе специальных мероприятий подозрительный предмет был обезврежен», - рассказали в полиции.

Действиям личного состава полиции областного центра и взаимодействующих органов дана удовлетворительная оценка.