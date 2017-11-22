В Мончегорске под лёд провалился лыжник

22 Ноября 2017 года, 16:55

МОНЧЕГОРСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – На озере Имандра 20 ноября произошёл несчастный случай. Двое жителей Мончегорска совершали лыжную прогулку, во время которой один из них провалился под лёд.

«Второй смог оказать помощь и освободил товарища из ледяного плена. Пострадавший с тяжелыми обморожениями доставлен в городскую больницу», - сообщили в администрации Мончегорска.

Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций Мончегорска предупреждает граждан о том, что лёд на акваториях водоемов еще очень тонкий, и выход на рыбалку и лыжные прогулки небезопасны. По состоянию на 21 ноября толщина льда на озере Лумболка составляет 10 см, на озере Имандра – от 1 до 5 см. Допустимая толщина льда для пеших прогулок составляет не менее 5 см.