В России ввели новую разновидность визы на въезд

22 Ноября 2017 года, 17:10

РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Федеральным законом от 7 июня 2017 года внесены изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», документ опубликован на сайте правительства.

Теперь иностранному гражданину или лицу без гражданства, при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче разрешения на временное проживание в России, выдаётся обыкновенная виза на въезд в целях получения разрешения на временное проживание в России. Виза временно проживающего лица выдаётся иностранному гражданину при выдаче ему разрешения на временное проживание в России на срок действия такого разрешения.

В связи с этим внесены изменения в Положение об установлении формы визы, порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока её действия, восстановления её в случае утраты, а также порядка аннулирования визы. Категория «обыкновенная виза» дополнена новой разновидностью – обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России.

Обыкновенная виза на въезд в Россию для получения разрешения на временное проживание в России будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением России при наличии решения территориального органа МВД о выдаче этому гражданину разрешения на временное проживание в России. Такая виза на въезд может быть только однократной.

Кроме того, соответствующие изменения внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. Установлено, что такая виза может быть только многократной.