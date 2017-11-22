Стало известно, во сколько в среднем обойдутся оливье и селёдка «под шубой» к новогоднему столу

22 Ноября 2017 года, 18:05

РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Инфляционные ожидания РОССИЯН в разы превосходят реальные значения индексов, отражающих динамику цен на главные товары новогоднего стола, пишет «Интерфакс».

«Что нас беспокоит – инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются», – сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, оценка инфляционных ожиданий населения сейчас составляет 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция равна 2,6%.

ЦБ для наглядности посчитал «новогодние индексы»: цены на наборы продуктов для традиционных новогодних блюд – салата «Оливье» и селёдки «под шубой». Оливье за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей. Селёдка «под шубой» подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей.

«Но ощущение инфляции у людей гораздо выше, и мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен», – отметила Набиуллина.