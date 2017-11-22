Путин призвал крупные предприятия быть готовыми к увеличению выпуска военной продукции

22 Ноября 2017 года, 17:23

РОССИЯ/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин призвал все крупные и стратегические предприятия России быть готовыми увеличить выпуск военной продукции. Об этом он сообщил на совещании с руководством Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса.

«Способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Он добавил, что необходимо проанализировать еще раз возможности оборонных предприятий оперативно нарастить объем производства военной продукции.