Следствие устанавливает причину смерти преподавателя во время урока в Мурманске

22 Ноября 2017 года, 19:05

МУРМАНСК/ 22 ноября/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит доследственную проверку по факту смерти преподавателя во время урока в одной из школ областного центра. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства, приведшие к смерти мужчины.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что педагог из Кандалакши погиб во время открытого урока в Мурманском международном лицее. Очевидцы рассказали, что скорую помощь пришлось вызывать дважды, а медики не спешили на вызов. Однако позднее на станции скорой помощи сообщили, что вызовов действительно было два, но «скорая» приехала в течение 20 минут и констатировала клиническую смерть 63-летнего мужчины. Реанимационные мероприятия результата не дали.

В настоящее время следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.