До -23 градусов ожидается в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ - 23 ноября Кольский полуостров по-прежнему будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман, изморозь.. Температура воздуха -10-15 градусов, при прояснениях -18-23 градусов. Гололедица.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер восточный 15-17 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -16 градусов, ветер южный 4-6 м/с.