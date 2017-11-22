Сотрудники УФСИН по Мурманской области скрывали свои доходы

23 Ноября 2017 года, 08:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Прокуратура выявила многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства в УФСИН России по Мурманской области. В частности, выяснилось, что сотрудники ведомства предоставляют неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруг или супругов и несовершеннолетних детей.

Так, 13 сотрудников недостоверно отразили либо скрыли доходы на общую сумму 1,27 млн рублей. Один госслужащий при наличии значительных денежных средств на счетах в кредитных учреждениях доходы от вкладов не указал.

«Установлены факты неотражения иных источников доходов, а также сокрытия наличия срочного обязательства финансового характера на сумму более 800 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Прокуратурой области начальнику управления внесено представление. По результатам рассмотрения представления за совершение коррупционных правонарушений 12 сотрудников управления привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 из которых относятся к категории руководителей.