Почти семь миллионов рублей задолжали предприятия Мурманской области за вред экологии

23 Ноября 2017 года, 10:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – По итогам 10 месяцев 2017 года задолженность предприятий Мурманской области за негативное воздействие на окружающую среду составила 6,96 млн рублей. Эта сумма сформирована на основании вступивших в законную силу судебных решений. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

По данным Генеральной прокуратуры, Арктические регионы: Мурманская и Архангельская область, а также Ненецкий автономный округ – задолжали за негативное воздействие на окружающую среду более 4 млрд рублей. К формированию задолженности привела слабая работа региональных подразделений Росприроднадзора по взысканию платежей. Позднее с резкой критикой регионов в сфере борьбы с нарушениями природоохранного законодательства выступил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.