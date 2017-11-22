142 млн рублей из средств дорожного фонда планируется направить на капремонт покрытия дороги Умба-Варзуга

23 Ноября 2017 года, 10:18

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Состоялось заседание комитета Мурманской областной думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. В центре внимания депутатов был проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Парламентарии рассмотрели ряд профильных государственных программ. Отмечалось, что в следующем году из средств Дорожного фонда 142 млн рублей планируется направить на капремонт покрытия автодороги Умба-Варзуга на участке 74-89 км.

Капительный ремонт на участке дороги Умба-Варзуга начался в 2017 году, завершение планируется на 2019 год.

Как отметил Иван Новокшонов, по сравнению с параметрами 2017 года объем бюджетных назначений по программе «Развитие транспортной системы» увеличится на 1,8%.

На заседании также прозвучало, что при наличии на 1 января следующего года остатков бюджетных ассигнований Дорожного фонда региона, средства планируется направить на ремонт муниципальных дорог. Комитет одобрил принятие проекта закона в первом чтении.

По словам министра транспорта Дмитрия Соснина, за 9 месяцев 2017 года было выделено 2,1 млрд на строительство и реконструкцию автодорог, 586 млн рублей на капитальный ремонт, 1 млрд рублей на ремонт и 757 млн рублей на содержание автодорог – всего в 4,5 млрд рублей.