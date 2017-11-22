Рост ВРП Мурманской области в 2018 году ожидается в пределах 0,7%

23 Ноября 2017 года, 10:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Депутаты Мурманской областной думы обсудили и приняли к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской области на ближайшие три года. Его параметры были представлены на заседании комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ. Традиционно прогноз составляется в двух вариантах: базовом и целевом. Проект регионального бюджета на 2018 год опирался на базовый прогноз, который характеризуется умеренным ростом экономики.

Председатель комитета Максим Белов отметил, что в будущем году ожидается рост валового регионального продукта в пределах 0,7% Вырастут и инвестиции в экономику региона – до 113,5 млрд рублей.

«Радует, что, в целом, экономическая ситуация в области остается стабильной на фоне общероссийских тенденций. Но это только прогноз, то, что может случиться», – заявил парламентарий.

Как ранее сообщал «Би-порт», в Мурманской области сохраняется рост промышленного производства.