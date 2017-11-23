«У меня приказ!»: военные не пускают никого на свой мост в Шонгуе

23 Ноября 2017 года, 10:50

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В администрацию Кильдинстроя продолжают поступать жалобы от жителей Шонгуя, которые не могут на личном автотранспорте проехать через временный мост на левый берег реки Кола и привести продукты родственникам или попасть к своему месту проживания. Об этом сообщил глава администрации Сергей Селиверстов.

«Через мост их не пускают караульные», - сообщил он на внеочередном заседании по вопросу проезда автомобильного транспорта по мосту в Шонгуй.

Напомним, в августе этого года произошло частичное обрушение моста через реку Кола, соединяющего правую и левую часть поселка Шонгуй. Мост был признан аварийным и закрыт. 4 октября 2017 года суд обязал администрацию Кильдинстроя провести мероприятия по реконструкции сооружения аварийного моста либо провести капитальный ремонт аварийного моста, либо произвести строительство нового моста.

В какой-то момент на помощь пришли военные, которые в рамках учений возвели временную мостовую переправу. Не кто-нибудь, а сам командующий Северным флотом заявил, что после учений мостом смогут воспользоваться и простые жители. По крайней мере, до тех пор, пока администрация не построит новый мост или реконструирует старый. Но хорошая идея на каком-то этапе дала сбой.

«У меня есть указания начальника Генерального штаба, где написано обеспечить использование временного автодорожного разборного моста только в интересах Министерства обороны. Жители, живущие на левом берегу, никакого отношения к Министерству обороны не имеют», - пояснил ситуацию командир войсковой части Сергей Сальников.

Он также предложил администрации подготовить обращение к командующему Северным флотом, а также составить списки тех, кому необходим проезд на левый берег. Что до проезда по мосту экстренных служб, Сальников заверил, что с этим проблем не возникнет.

Преодоление моста – это полбеды. По дороге, которую проложили военные к воинской части, проехать сможет разве что грузовик. Если пожарная машина во время «испытаний» осилила весь путь, то «скорая» до воинской части так и не доехала, оставшийся путь медикам пришлось пройти пешком. В случае серьёзного ЧП такие препятствия могут сыграть определяющую роль.

Сейчас администрация готовит документы для сноса старого моста и строительства нового. Как сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат, одно только строительство обойдётся в 200 млн рублей.

«Конечно, таких средств нет ни в бюджете муниципалитета, не в бюджете района. Параллельно прорабатывается вопрос о приведении в порядок железнодорожного переезда, через который пролегает объездной путь. Какой вариант выбрать: строить новый мост или ремонтировать альтернативный подъезд, исключающий переправу через Колу, будут решать в Правительстве Мурманской области», - сказал Лихолат.

Он также добавил, что муниципалитету и администрации района придётся своими силами привести в порядок дорогу, проложенную военными – некоторые участки необходимо подсыпать и разровнять.

28 ноября в Шонгуе будут работать представители правительства Мурманской области.