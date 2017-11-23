Пенсии россиян обогнали инфляцию

23 Ноября 2017 года, 11:22

РОССИЯ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – По данным Счетной палаты, реальный размер назначенных пенсий за январь–сентябрь вырос на 4,2% по сравнению с его снижением на 3,7% за аналогичный период прошлого года. При этом рост пенсий обогнал инфляцию, которая за тот же период составила 3%. Реальные доходы работающего населения снизились за девять месяцев на 1,2%.

Правительство в январе на доплату к пенсиям в пять тысяч рублей государство выделило более 220 млрд рублей. А в сентябре Министерство финансов впервые потратил 164 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на закрытие дефицита бюджета ПФР. Эти деньги использовались, в том числе, для индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Выплаты неработающим пенсионерам с февраля были проиндексированы на 5,4%.

«Замедление инфляции и некоторое укрепление рубля плюс рост цен на нефть сделали экономику России более наполненной средствами. Поэтому правительство продолжает выполнять свои обязательства перед пенсионерами в полном объеме», — цитируют «Известия» директора развития агентской сети УК «Солид Менеджмент» Сергея Звенигородского.

По оценке Евгения Биезбардиса, руководителя аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, торможение инфляции вследствие усилий ЦБ — основная причина роста реальных пенсий. Пенсии в начале года проиндексировали по старой, высокой, инфляции, а живут на эти пенсии уже в условиях новой, низкой. Однако, по прогнозам АНПФ, со следующего года этот дисбаланс выровняется, и темпы роста реальных пенсий (то есть с поправкой на инфляцию) выйдут на 1%.

Ранее сообщалось, что инфляция перестала «съедать» увеличение доходов, что сделало возможным рост реальных зарплат в сентябре. Этот показатель вырос за девять месяцев на 2,5% за счет замедления инфляции более чем вдвое (с 4,1 до 1,7%).