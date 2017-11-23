Формирование современной городской среды в Мурманской области профинансируют на 270 млн рублей

23 Ноября 2017 года, 11:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Госпрограмма «Формирование современной городской среды Мурманской области» вошла в проект регионального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Члены комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной думы обсудили финансирование программ, касающихся комфортного проживания населения региона.

В 2018 году на формирование современной городской среды в Мурманской области будет выделено 270 млн рублей, в том числе 120 млн рублей – средства федерального бюджета. Как ранее сообщал «Би-порт», всего за три года объём субсидий из федерального бюджета по данной программе составит 360 млн рублей.

Средства получат муниципальные образования на благоустройство общественных территорий.