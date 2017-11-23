Марина Ковтун поздравила МАГЭ с 45-летием

23 Ноября 2017 года, 12:14

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила руководство и коллектив Морской арктической геологоразведочной экспедиции с 45-летием. МАГЭ отмечает свой юбилей на фоне стремительно выросшего во всём мире интереса к Арктике и её богатствам. Глава региона отметила, что в новую эпоху компания входит как ведущее предприятие в сфере геологоразведки.

«Ваш труд становится тем прочным фундаментом, на который опирается Россия уже действительно в практических делах. Сегодня мы видим, что путь развития Мурманской области как форпоста освоения шельфа северных морей, прерванный в 90-е, вновь становится актуальным», – сказала Марина Ковтун.

Она вручила сотрудникам МАГЭ Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Мурманской области.