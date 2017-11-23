Российские дипломаты встретились с россиянкой, у которой в Финляндии изъяли дочь

23 Ноября 2017 года, 12:38

ХЕЛЬСИНКИ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Российские дипломаты встретились с россиянкой Еленой Смоленчук-Сааристо, у которой в Финляндии органы опеки изъяли дочь, и начали оказывать ей помощь для разрешения ситуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Финляндии Наталью Вежливцеву.

«Мы приняли гражданку России Елену Сааристо и ее супруга в консульском отделе посольства с целью оказания ей консульской помощи в деле об изъятии финскими органами опеки их дочери. К содействию Сааристо подключен также действующий в Финляндии Центр правовой поддержки соотечественников. Будем следить за развитием ситуации и продолжать оказывать гражданке России необходимое содействие», – сказала она.

Об изъятии ранее сообщил финский правозащитник Йохан Бекман. Смоленчук является гражданкой России, уже долго живет в Финляндии с финским мужем. У них две дочери – 9 и 12 лет, у обеих – только финское гражданство. Семейного конфликта, по словам правозащитника, у них нет.

Старшую дочь изъяли из семьи в конце сентября и передали в приемную семью, потому что дома ее якобы, по сведениям Бекмана, «шлепнули футболкой».