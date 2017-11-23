Россиянам понравились банкноты в 200 и 2000 рублей

23 Ноября 2017 года, 14:10

РОССИЯ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В октябре Центробанк собрал мнения 45 тысяч россиян по поводу новых купюр, рассказали «Известиям» официальные представители регулятора. По их словам, все отзывы были положительными. В ЦБ уточнили, что этот сбор мнений свидетельствует об интересе россиян к банкнотам в 200 и 2000 рублей и формировании позитивного отношения.

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. Купюра номиналом 200 рублей изготовлена с использованием специальной полимерной пропитки и покрыта защитным лаком. На ней размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2000 рублей из хлопка изображен мост на остров Русский и космодром Восточный в Амурской области.

Мурманск также участвовал в конкурсе среди символов российских городов для новых банкнот. По итогам второго этапа отбора в число финалистов он не вошел. Самым успешным среди мурманских символов стал «Алеша», другим популярным вариантом был атомный ледокол «Ленин».

Фото: © РИА Новости