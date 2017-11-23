У прокуроров появились вопросы к одной из улиц Оленегорска

23 Ноября 2017 года, 13:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой города Оленегорска совместно с сотрудниками ГИБДД проведено обследование состояния автомобильной дороги по улице Южной в городе Оленегорске.

В ходе обследования были выявлены нарушения законодательства в содержании автомобильной дороги. Нарушения связаны с отсутствием горизонтальной дорожной разметки, наличия выбоин, просадок, износа верхнего слоя покрытия, россыпи гравия. Также, несмотря на то, что по обочине данной дороги на постоянной основе осуществляется движение пешеходов, в том числе и несовершеннолетних, отсутствуют тротуары.

Прокурором города в суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Оленегорска и МКУ «УГХ» г. Оленегорска провести ремонт дорожного покрытия и нанести дорожную разметку.