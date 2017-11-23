В Грязях задержали мужчину, который выпрашивал у юной северянки интимные фотографии

23 Ноября 2017 года, 12:51

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В Липецкой области задержан местный житель, которого подозревают в понуждении несовершеннолетней девочки к действиям сексуального характера. Задержание производили следователи Мурманской области.

Как установлено в ходе следствия, мужчина, 1978 года рождения, в период с 2013 по 2015 годы принуждал жительницу Мурманска, 1999 года рождения, отправлять ему с помощью интернета фотоизображения и видеозаписи интимного характера.

«При этом подозреваемый угрожал потерпевшей распространением сведений о ее частной жизни», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

О произошедшем стало известно родственникам девушки, который и обратились в правоохранительные органы. До этого потерпевшая длительное время никому не рассказывала о случившемся.

Следователи смогли вычислить подозреваемого – мужчина проживал в городе Грязи Липецкой области. Злоумышленник был задержан следственно-оперативной группой. Его причастность к совершению преступления была подтверждена после изъятия компьютера и мобильных телефонов и изучения переписки. Вину подозреваемый полностью признал.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Kremlin Press