Туристам советуют отправиться в Хибины на Новый год

23 Ноября 2017 года, 13:15

РОССИЯ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Портал Skyscanner собрал 18 идей, где и как встретить Новый год 2018. Один из таких вариантов – увидеть полярное сияние в Хибинах.

«А удивиться на Кольском полуострове есть чему. Вместо метро здесь — сафари на снегоходах, вместо оливье и шампанского — салат из язычков морской трески и лопарский грог, а вместо «Голубого огонька» — северное сияние», – отмечают авторы подборки.

Портал рекомендует остановиться на базе отдыха «Куэльпорр» в Хибинах, которые организуют зимой трансфер из Кировска на снегоходах.

Среди других отечественных вариантов – Шерегеш (Кемеровская область), арт-парк «Никола-Ленивец» (Калужская область), Калининград и Камчатский край.

Ранее Хибины попали в ТОП-5 горнолыжных курортов мира для отдыха с детьми, в список самых ярких мест в России для осенних путешествий и в подборку уголков России, где должен побывать каждый.