На Северном флоте начался сбор по боевой подготовке

23 Ноября 2017 года, 13:47

СЕВЕРОМОРСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В Североморске начался сбор руководящего состава Северного флота по боевой подготовке. Представители объединений и соединений, отвечающих за организацию боевой подготовки, выступят с докладами об опыте и методиках решения задач боевой учёбы. По словам начальника управления боевой подготовки Северного флота контр-адмирала Олега Зверева, в 2017 году план боевой подготовки был перевыполнен на 7,9%.

В рамках сбора будут проведены контрольные занятия по знанию требований руководящих документов в части организации боевой подготовки, а также по штурманской подготовке.