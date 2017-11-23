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Главная » НОВОСТИ » Денег на доведение зарплат бюджетников до уровня, указанного в «майских указах», в регионе хватает
 
 
 
 
23 Ноября 2017 года, 14:33

Денег на доведение зарплат бюджетников до уровня, указанного в «майских указах», в регионе хватает


МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по мониторингу достижения показателей, определенных в указах президента. Напомним, как заявил полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов, Мурманская область выполнила только 26 из 40 «майских указов».

Особое внимание участники заседания заострили на 597 Указе президента, который определяет зарплатные показатели отдельных работников бюджетный сферы. Целевой ориентир по итогам 2017 года – 46,6 тысяч рублей.

В соответствии с соотношениями, установленными в «дорожных картах», заработная плата педагогических работников общего образования должна составить не менее 46600 рублей, дошкольного образования – 40400 рублей, врачей – 70300 рублей, медсестёр – 37800 рублей.

«Региональным Минфином необходимый объем средств запланирован и доведен до ведомств социального блока, муниципалитетам предоставлены соответствующие межбюджетные трансферты. Никаких «форс-мажорных» обстоятельств, связанных с недостаточным финансированием, у нас нет и быть не должно», – подчеркнула губернатор.

На прошлой неделе стало известно, что оклады работников государственных учреждений в 2018 году будут проиндексированы на 4%.

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  • извините это "В соответствии с соотношениями, установленными в «дорожных картах», заработная плата педагогических работников общего образования должна составить не менее 46600 рублей, дошкольного образования – 40400 рублей, врачей – 70300 рублей, медсестёр – 37800 рублей." о средних значениях или фактически люди должны на руки получать ? Если на руки, тогда скоро медики заживут и учителя, а если в среднем, то озвучите фактическую вилку ЗП
 
 
 
 
 
 
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