Жители Мурманской области, перешедшие на электрообогрев, обратились к Владимиру Путину

23 Ноября 2017 года, 15:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Жители сразу нескольких российских регионов, в том числе и Мурманской области, которые отказались от центрального отопления, и перешли на альтернативные виды обогрева своих домов, подписали обращение к президенту России Владимиру Путину. Граждане, по большому счёту, не выдвигают каких-либо просьб или требований. В своём обращении они скорее информируют президента о ситуации, в которой оказались.

Несколько лет назад на законных по тем временам основаниях некоторые жители российских городов решили в целях экономии отказаться от центрального отопления. Жилые помещения были переведены на альтернативные источники обогрева – газ или электричество. В Мурманской области таких помещений насчитывается около 2500. Соответственно, продолжительное время они оплачивали только отопление мест общего пользования в домах.

«Три года назад все изменилось. На протяжении последних трех лет, мы получаем квитанции, в которых «нарисована» оплата услуги, которой нет в наших жилых помещениях. Величина этой «нарисованной услуги» приближается к 200 тысячам рублей. Такими квитанциями нас понуждают на возврат к некачественному отоплению», - говорится в тексте обращения.

Опыт взаимодействия с правоохранительными и судебными органами, органами исполнительной власти и местного самоуправления результата не даёт.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Ваша лаконичная резолюция на данном обращении нам поможет», - пишут авторы обращения, копия которого имеется в распоряжении «Би-порта».

Как стало известно агентству, 2 декабря в Кандалакше запланировано проведение очередного митинга, посвящённого данному вопросу. В настоящий момент известно, что местные власти ещё не согласовали мероприятие.