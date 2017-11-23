Сыктывкар может лишиться статуса столицы Коми

23 Ноября 2017 года, 15:50

КОМИ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Долгие споры закончились одобрением Госсоветом республики Коми вопроса о проведении референдума по переносу столицы из Сыктывкара в Ухту. «За» это решение проголосовали 21 депутат, «против» – всего 3.

Вопрос на референдум будет сформулирован следующим образом: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в Республике Коми был принят Закон о внесении изменений в Конституцию Республики Коми, предусматривающий перенос столицы Республики Коми из города Сыктывкар в город Ухту?»

Плебисцит может быть проведён в тот же день, что и выборы президента страны – в марте 2018 года.

Фото: Р. Имполитов