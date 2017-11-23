Мясные деликатесы подорожают на треть

23 Ноября 2017 года, 18:22

РОССИЯ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Из подготовленной Министерством сельского хозяйства справки «О внешнеэкономической деятельности в АПК (агропромышленном комплексе)» следует, что к сентябрю 2017 года по ряду позиций сельхозсырья и продовольствия произошел рост средних контрактных цен. Наибольший рост отмечен на ввезенные в страну изделия и консервы из мяса. Так, закупочные цены выросли на 35,1%.

К ввозу в Россию запрещены мясные продукты из США, Евросоюза (28 государств), Канады, Австралии и Норвегии. Речь идет о мясе крупного рогатого скота, свинине, домашней птице, а также колбасах и аналогичных продуктах, мясных субпродуктах и готовых пищевых продуктах, изготовленных на их основе.

Под категорию изделий из мяса и консервов, которые разрешены к ввозу, попадают печень уток и гусей (фуа-гра), хамон и другие копченые продукты — окорока, баранина, говядина. А также паштеты из печени уток, гусей, куриц плюс ветчина, бекон, буженина и мясные консервы. Таким образом, речь идет о деликатесах, отмечают «Известия».

За январь–сентябрь 2017 года в Россию было ввезено 13,1 тысяч тонн изделий и консервов из мяса. Этот показатель на 12% меньше аналогичного за прошлый год. При этом общая стоимость поставок составляет $54,3 млн, что почти на 20% больше, чем за 9 месяцев 2016 года.

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