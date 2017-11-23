Мурманский филиал Почты России выпустил специальный почтовый штемпель «Город-Герой»

23 Ноября 2017 года, 16:11

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – С 22 ноября в отделении почтовой связи Мурманск 183038 введен в эксплуатацию специальный почтовый штемпель с переводной датой «Город-Герой».

На оттиске штемпеля изображена медаль «Золотая Звезда» с надписью «Город-Герой». Почетным званием удостоены Брестская крепость и 12 городов, в числе которых и Мурманск. За оборону от немецких войск в годы Великой Отечественной войны Мурманску 6 мая 1985 года присвоено звание «Город-герой».

Северяне, филателисты и гости Кольского края могут посетить почтовое отделение и поставить оттиск памятного коллекционного штемпеля на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих близких и друзей. Почтовый штемпель с регулируемой датой проставления будет действовать на постоянной основе.

Спецгашение можно произвести во время работы отделения 183038 по адресу: Мурманск, пр. Ленина, д.82а.