Гости фестиваля «Северный характер» получили свободный Wi-Fi от «МегаФона»

23 Ноября 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – С 23 по 25 ноября в Мурманске проходит X Международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ «Северный характер». Компания «МегаФон» традиционно обеспечивает оргкомитет, журналистов и гостей форума, получившего в год юбилея статус «Национальное событие 2017 года», свободным доступом в интернет по технологии Wi-Fi.

Программа «Северного характера» включает фестивальные показы, мастер-классы, творческие встречи со зрителями и другие мероприятия с участием российских и иностранных гостей. В этом году свои работы на конкурс представили кинематографисты и создатели телепрограмм из Беларуси, Норвегии, Финляндии, Швеции, Индии, Ирана и Ирака, а также авторы из Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Барнаула и Мурманска.

Делиться во Всемирной сети впечатлениями о происходящем на фестивале или решать организационные вопросы гости и организаторы «Северного характера» смогут благодаря услуге «Wi-Fi с авторизацией» от компании «МегаФон».

«Бесплатный интернет-доступ — стандартная практика для мероприятий международного уровня. Но, предоставляя Wi-Fiучастникам медиа-форума, мы помогаем оргкомитету решать и еще одну важную задачу — обеспечивать требование российского законодательства об обязательной авторизации пользователей в публичных сетях. Для идентификации им достаточно ввести код подтверждения, полученный по SMS, и нажать кнопку «Войти». Эта простая и быстрая процедура не займет много времени», — поясняет руководитель по развитию корпоративного бизнеса Мурманского отделения компании «МегаФон» Татьяна Беляева.

В рамках партнерства с фестивалем оператор обеспечил Wi-Fi-доступом помещения Фестивального зала, кафе и малую гостиную Мурманского областного дворца культуры и народного творчества имени С. М. Кирова, где проходит мероприятие.