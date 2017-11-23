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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

Дмитрий Буткевич
Дмитрий Буткевич:

О «Спутнике над Мончегорском», о космосе в интерпретации современных художников и о важности таких выставок для маленьких городов «Би-порту» рассказал Дмитрий Буткевич – один из кураторов проекта, российский арт-критик, искусствовед, куратор, эксперт в области арт-антик-рынка

Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Девять региональных проектов получат свыше 12 миллионов президентских грантов
 
 
 
 
23 Ноября 2017 года, 17:45

Девять региональных проектов получат свыше 12 миллионов президентских грантов


МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Координационный комитет подвел итоги второго конкурса и конкурсной кампании 2017 года на предоставление грантов Президента России, направленных на развитие гражданского общества. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда президентских грантов.

Всего во второй волне грантовой кампании этого года в число победителей вошли 2 243 некоммерческие организации из всех регионов страны. Победителями из Мурманской области координационный комитет признал девять организаций, которые получат свыше 12 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Отметим, что по итогам первого конкурса 2017 года из Мурманской области победителем был признан только один проект – «Детская деревня SOS Кандалакша», который получил 1,4 млн рублей.

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