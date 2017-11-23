Девять региональных проектов получат свыше 12 миллионов президентских грантов

23 Ноября 2017 года, 17:45

МУРМАНСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Координационный комитет подвел итоги второго конкурса и конкурсной кампании 2017 года на предоставление грантов Президента России, направленных на развитие гражданского общества. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда президентских грантов.

Всего во второй волне грантовой кампании этого года в число победителей вошли 2 243 некоммерческие организации из всех регионов страны. Победителями из Мурманской области координационный комитет признал девять организаций, которые получат свыше 12 миллионов рублей на реализацию своих проектов. Отметим, что по итогам первого конкурса 2017 года из Мурманской области победителем был признан только один проект – «Детская деревня SOS Кандалакша», который получил 1,4 млн рублей.