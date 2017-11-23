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Главная » НОВОСТИ » Утилизация российской плавтехбазы «Лепсе» завершится в 2019 году
 
 
 
 
23 Ноября 2017 года, 17:25

Утилизация российской плавтехбазы «Лепсе» завершится в 2019 году


РОССИЯ/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – Работы по утилизации российской плавучей технической базы «Лепсе», обслуживавшей отечественный атомный ледокольный флот, намечено завершить в 2019 году, сообщают РИА Новости.

«Лепсе» — судно технологического обслуживания отечественного атомного ледокольного флота. В 1963-1981 годах плавбаза обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь». С 1981 года «Лепсе» использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году ее вывели из эксплуатации.

В хранилище отработавшего ядерного топлива на плавтехбазе размещены более 600 отработавших тепловыделяющих сборок, часть из которых была повреждена. Выгрузка части этих сборок из хранилища штатным способом невозможна.

Утилизация «Лепсе» является важным проектом по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на северо-западе России. Проект выполняется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Сейчас работы идут в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года».

В 2014 году судно было поставлено на твердое основание на судоремонтном заводе «Нерпа». В 2016 году основными итогами работ по проекту стали формирование кормовой блок-упаковки судна и перемещение ее специализированным судном «Итарус» в пункт долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе.

Начало выгрузки отработавшего ядерного топлива из хранилищ «Лепсе» запланировано на вторую половину 2018 года, а к концу 2019 года планируется отправить носовую блок-упаковку в Сайда-Губу.

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