В Кировске проводят проверку после травмирования малолетнего ребёнка

23 Ноября 2017 года, 17:40

КИРОВСК/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В Кировске проводится проверка по факту причинения вреда здоровью малолетнего ребёнка. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мать пострадавшей несла девочку 2016 года рождения на руках. Проходя возле дома №3 на улице Солнечной, женщина поскользнулась и упала, в результате чего малолетней причинен вред здоровью.

Прокурором города материал доследственной проверки изъят из производства отдела полиции и передан в Следственный отдел по Апатитам для проведения проверки. В действиях пока неустановленных лиц усмартиваются признаки преступления по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодека РФ, – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Одновременно прокуратурой города инициирована проверка соблюдения федерального законодательства в сфере ЖКХ в действиях управляющей организации ООО «Партнер плюс», а также органа муниципального контроля администрации Кировска.