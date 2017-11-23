Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии с лодкой в Терском районе

23 Ноября 2017 года, 18:10

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 23 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту аварийного случая с моторной лодкой «Прогресс 4» в Терском районе. На борту плавсредства находились четыре рыбака, в том числе один несовершеннолетний. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

По данным следствия, четверо рыбаков на моторной лодке «Прогресс 4» при неблагоприятных погодных условиях вышли от мыса Ударник в акваторию Белого моря. Трое мужчин с подростком намеревались проследовать до посёлка Умба. На следующий день на берегу мыса Елакорский были обнаружены тела двоих рыбаков. Причиной их смерти являлось утопление.

В ходе поисково-спасательной операции подросток и еще один гражданин, обнаружены не были. В настоящее время они считаются без вести пропавшими.

Расследование уголовного дела продолжается.