В Мурманской области «потеплеет» до -2 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ - 24 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная погода, снег, метель. Температура воздуха -2-7 градусов, гололедица, ухудшение состояния дорог.
На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный, восточный 15-18 м/с.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -8 градусов, ветер северо-западный 1 м/с.