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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области «потеплеет» до -2 градусов
 
 
 
 
24 Ноября 2017 года, 08:15

В Мурманской области «потеплеет» до -2 градусов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ - 24 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия глубокого обширного циклона с центром в Норвежском море. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная погода, снег, метель. Температура воздуха -2-7 градусов, гололедица, ухудшение состояния дорог.

На юго-западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный, восточный 15-18 м/с.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -8 градусов, ветер северо-западный 1 м/с.

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