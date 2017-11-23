Центры социальной поддержки Мурманской области получили 320 млн рублей

24 Ноября 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – Центры социальной поддержки, осуществляющие свою деятельность в Мурманской области, получили 320 млн рублей. Министерство социального развития перечислило в адрес учреждений средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Средства будут в том числе направлены на оплату жилых помещений, коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Деньги также пойдут на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальную поддержку при оплате коммунальных услуг многодетными семьями, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.