В Мурманске стартовал проект «Студенческая среда»

24 Ноября 2017 года, 08:50

МУРМАНСК/ 24 ноября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске открылся ежегодный проект «Студенческая среда». Десять студенческих делегаций высших и средних профессиональных образовательных учреждений Мурманска представили мероприятия, которые они планируют провести в 2018 году.

«Важным условием участия в проекте является проведение силами студенческого актива работы, направленной на решение одной или нескольких социально важных задач, таких как гражданско-патриотическое воспитание, противодействие идеологии терроризма, укрепление духовно-нравственных ценностей и другие», – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева.

В рамках проекта «Студенческая среда» будут проведены 20 городских мероприятий. Проект «Студенческая среда» впервые стартовал в 2015 году и стал приемником городского конкурса «Лучший студенческий совет». Главная цель проекта – активизация потенциала мурманской молодёжи, вовлечение студентов в социально полезную деятельность, организация их культурного досуга. Итоги проекта «Студенческая среда» будут подведены в мае 2018 года.